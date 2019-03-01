Экономика

Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйстваРоссийская газета 04:27

41,57 миллиарда рублей правительство распределило между 75 регионами на возмещение части затрат на проценты по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе АПК. Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина. Подготовлен документ Минсельхозом России.
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Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

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Кабмин распределил 41,57 млрд рублей между субъектами на возмещение затрат по займам в АПК

ТАСС00:50
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