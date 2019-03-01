Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйстваРоссийская газета 04:27

41,57 миллиарда рублей правительство распределило между 75 регионами на возмещение части затрат на проценты по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе АПК. Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина. Подготовлен документ Минсельхозом России.

Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Политика Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.

Происшествия Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Петербурге Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково при посадке, полиция проводит проверку.

Армия и оружие США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Политика В Греции по запросу Украины задержан россиянин Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.

Кино Серебряков ответил на обвинения в русофобии Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.

Футбол Каррера назвал три вещи в Москве, по которым он скучает Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал три вещи в Москве, по которым он скучает.

Политика Евросоюз напомнил о неприкосновенности Гуайдо Запугивание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуано Гуайдо приведут к эскалации ситуации в стране, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Происшествия Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.

Политика Лавров по телефону донес до Помпео позицию России по Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте российского ведомства.

Происшествия Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве На юге-востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку.

Происшествия Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».

Политика Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей» Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.

Космос Зонд InSight впервые пробурил поверхность Марса Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт Марса. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Экономика Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию с 47 лет Россияне получат право выходить на досрочную пенсию, как это уже происходит в ряде европейских стран.

Политика Алферов перед смертью написал письмо Путину За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.

Политика «Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.

Общество Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей В Госдуму внесен законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Политика Министр обороны Венесуэлы с иронией ответил на санкции США Глава оборонного ведомства Венесуэлы Владимир Падрино Лопес своеобразно и с иронией ответил на санкции США.

Армия и оружие Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.