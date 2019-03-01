Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйстваРоссийская газета 04:27

41,57 миллиарда рублей правительство распределило между 75 регионами на возмещение части затрат на проценты по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе АПК. Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина. Подготовлен документ Минсельхозом России.

Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Хоккей СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экономика Кудрин назвал очень слабыми электронные базы российских министерств В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты отметил, что в большинстве случаев электронными базами российских министерств и ведомств очень тяжело пользоваться.

Спорт Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.

Происшествия Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.

Политика Собчак объявила о появлении «Партии перемен» Съезд «Гражданской инициативы» большинством голосов утвердил переименование партии в «Партию перемен», заявила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.

Происшествия Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.

Политика В Греции задержали россиянина по запросу Украины В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.

Футбол «Локомотив» дома не смог обыграть «Крылья Советов» Московский "Локомотив" в матче 18 тура Российской премьер-лиги принимал на своем поле самарские "Крылья Советов".

Происшествия Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.

Армия и оружие Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.

Происшествия В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.

Политика Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.

Происшествия Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.

Шоу-бизнес Цискаридзе открыл правду о своем отце Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что скрипач Максим Цискаридзе не является его отцом, как это утверждается в биографии танцора.

Шоу-бизнес Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд Как обозначено в иске, поданном в пятницу, клеветой сторона Деппа считает написанную Херд колонку, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия.

Политика Путин поздравил Горбачева с 88-летием Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.

Происшествия Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Армия и оружие Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.

Политика Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.