Экономика

Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйстваРоссийская газета вчера в 04:27

41,57 миллиарда рублей правительство распределило между 75 регионами на возмещение части затрат на проценты по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе АПК. Распоряжение правительства на этот счет размещено на сайте кабмина. Подготовлен документ Минсельхозом России.
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Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на поддержку АПК

Реальное время02:55

Кабмин выделил более 41 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Российская газетавчера в 04:27

Правительство выделило субъектам 41,57 млрд рублей инвестиций в АПК

Известиявчера в 01:22

Медведев выделил Татарстану 3,6 млрд рублей на возмещение затрат по займам в АПК

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:01

Регионы получили более 40 млрд рублей на возмещение затрат по займам в АПК

Коммерсантъвчера в 03:02

Самарская область получит 108 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса

СитиТрафиквчера в 01:06

Кабмин распределил 41,57 млрд рублей между субъектами на возмещение затрат по займам в АПК

ТАССвчера в 00:50
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Происшествия

Трое мужчин погибли в Петербурге, выпрыгнув из горящей квартиры

Трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры на востоке Петербурга утром 3 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:50
Политика

Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Опубликовано видео нескольких аварий на МКАД

Утром в воскресенье, 3 марта, в районе 60-го км МКАД произошла серия мелких ДТП.
Обновлено в 05:31
Политика

Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину

Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Политика

The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Единоборства

Магомедшарипов победил Стивенса на турнире UFC235

Российский боец смешанного стиля в полулегкой категории Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Джереми Стивенсом на турнире UFC235, проходившем в Лас-Вегасе, сообщает 3 марта «Матч ТВ».
Обновлено в 04:34
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Общество

В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»

«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Динамо» вырвало победу у «Уфы» в чемпионате России

Обновлено в 05:30
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Райкин Плаза» из-за короткого замыкания

Посетителей торгового центра «Райкин Плаза» на северо-востоке Москвы эвакуировали из здания после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Замначальника УМВД Бердска задержан по подозрению в продаже вещдоков

Обновлено в 04:44
Здоровье

Названы самые распространённые у россиян психические расстройства

В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 01:00
Политика

В Черногории протестующие потребовали отставки президента

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама

Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.
Обновлено в 05:07
Политика

Украине пригрозили отменой безвизового режима с ЕС

Украина может потерять безвизовый режим с Европейским союзом, а также финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), сообщила пресс-служба международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.
Обновлено в 05:22
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12

Специалисты высоко оценили оружие уже в названии материала: «Забудьте М-16 или АК-47: Эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца».
Обновлено в 04:50
Общество

Митинг против мусорной реформы собрал в Оренбурге меньше 100 человек

С предложениями снизить норматив и пересмотреть тариф в центре Оренбурга собрались около 100 человек.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП

Обновлено в 04:55
Политика

Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове.
Обновлено в 04:47
Спорт

Большунов заменит Червоткина в марафоне на чемпионате мира в Зеефельде

Российский лыжник Александр Большунов выступит вместо Алексея Червоткина в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
Обновлено в 04:29
Происшествия

Браудера обвинили в убийстве российского бизнесмена

Как пишет Уильям Браудер в своём Twitter, Следственный комитет России предъявил ему обвинение в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Три ребёнка погибли в результате пожара в Челябинской области

Обновлено в 01:44
Спорт

Путин наградил победителей лыжной гонки на Универсиаде

Президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске наградил победителей лыжной гонки на 10 км среди мужчин, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:13
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
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