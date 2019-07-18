Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жильяТАСС 06:24

"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение. Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Кабмин выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
ТАСС05:41

Подробнее о событии

Власти ускорят выплаты на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области

РИА Новости17:46

Власти России выделят 14,1 млрд рублей для восстановления пострадавших от паводков районов Иркутской области

Иркутск Сегодня06:45

Медведев: Правительство выделит Иркутской области около 14 миллиардов рублей пострадавшим от паводка

Эхо Москвы05:31

Правительство РФ выделит 14 миллиардов рублей на строительство жилья для пострадавших в наводнении

Твой Иркутск06:22

Власти РФ выделят 14 млрд руб. на строительство жилья в пострадавшем от паводка Приангарье

ИрСити05:54

14,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области на жилье для пострадавших от паводка

КП - Иркутск07:57

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

ТАСС06:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:24
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено вчера в 07:58
Хоккей

«Трактор» обменял Петрикова на денежную компенсацию

Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Экономика

Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке

На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено в 20:39
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Число погибших после пожара в аниме-студии в Японии выросло до 33

Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 09:37
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка

Обновлено в 11:55
Здоровье

Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко

Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт

В России хотят ввести штраф за неоплаченный проезд по платной дороге

В КоАП РФ появится статья, которая предполагает штраф в 2500 рублей, высланный автовладельцу по почте (при фиксации нарушения посредством камеры на пункте взимания платы), если он не оплатил участок платной дороги.
Обновлено в 07:31
Наука

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Обновлено в 15:30
Происшествия

Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Общество

Строители подали на Киркорова в суд

Обновлено в 18:24
Общество

Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году

Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Футбол

Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор

Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Политика

Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией

Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.
Обновлено в 03:30
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Наука

Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное