Экономика
Правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублейThe Moscow Post вчера в 06:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил: "Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов" (цитата по ТАСС).
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.ТАССвчера в 05:41
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Власти России выделят 14,1 млрд рублей для восстановления пострадавших от паводков районов Иркутской области
Иркутск Сегоднявчера в 06:45
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика
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В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Происшествия
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
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Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Происшествия
Адвокат Абызова рассказал о первом допросе бывшего министра
Как рассказал Аснис, Абызов во время допроса указал на то, что ему так и не разъяснили обвинение.
Обновлено в 13:32
Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Политика
Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
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Обновлено в 09:34
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
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«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче
«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.
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Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Политика
Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга
Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
Обновлено в 06:38
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Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
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