Экономика

Правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублейThe Moscow Post вчера в 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил: "Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов" (цитата по ТАСС).
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с чего всё началось

Кабмин выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
ТАССвчера в 05:41

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Власти выплатили более 1,7 млрд рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС05:48

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ИрСитивчера в 05:54

Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области

Российская газетавчера в 05:39
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

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Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Политика

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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

США готовы к переговорам с Ираном, заявил Помпео

США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью американской радиостанции KCMO.
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Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Спорт

Шпажист Бида завоевал серебро ЧМ по фехтованию

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Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео

Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Под Петербургом из-за поломки задержали электрички

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Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
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В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории

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Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
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«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina

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Политика

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Обновлено в 13:45
Происшествия

Адвокат Абызова рассказал о первом допросе бывшего министра

Как рассказал Аснис, Абызов во время допроса указал на то, что ему так и не разъяснили обвинение.
Обновлено в 13:32
Здоровье

В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики

«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
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Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну

Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
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Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
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«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче

«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.
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Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Политика

Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.
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Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
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