Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жильяТАСС 06:24
"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение. Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.ТАСС05:41
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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