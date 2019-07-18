Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

с чего всё началось

"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение. Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

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