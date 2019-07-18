Экономика

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жильяТАСС 06:24

"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение. Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Кабмин выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
ТАСС05:41

Подробнее о событии

Власти России выделят 14,1 млрд рублей для восстановления пострадавших от паводков районов Иркутской области

Иркутск Сегодня06:45

14,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета Иркутской области на жилье для пострадавших от паводка

КП - Иркутск07:57

Власти РФ выделят 14 млрд руб. на строительство жилья в пострадавшем от паводка Приангарье

ИрСити05:54

Кабмин выделит 14 млрд рублей на строительство жилья пострадавшим от паводков в Приангарье

IrkutskMedia07:03

Правительство выделит 14,1 млрд рублей пострадавшим от паводка в Приангарье

РИА Новости06:50

Медведев: Правительство выделит Иркутской области около 14 миллиардов рублей пострадавшим от паводка

Эхо Москвы05:31

Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

ТАСС06:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Общество

Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров

Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.
Обновлено в 05:12
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек

Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Гаджеты

Apple тоже хочет попробовать использовать в смартфонах камеры ToF

Обновлено в 08:36
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера

Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье

Для инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ построят новое здание

Обновлено в 07:09
Политика

Новое перемирие в Донбассе впервые запретит ведение любого огня

Бессмертный подчеркнул, что на этот раз впервые в таком документе запрещено «любое ведение огня» и прописана ответственность лиц, которые его проигнорируют.
Обновлено в 09:11
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика

Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Политика

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

Обновлено в 07:46
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Футбол

Об избиениях в колонии Мамаева и Кокорина рассказал экс-заключенный

Обновлено в 06:17
Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Общество

Россиянам показали образец российского электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным

Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы

Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
Экономика

Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока

Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает качество продукции, более того, вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры.
Обновлено в 07:50
Политика

Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна

Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Интернет

Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Ранее американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить приложение FaceApp, так как опасается за личные данные американцев.
Обновлено в 08:07
Общество

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки

Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу

Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Трезеге лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге был задержан туринской полицией за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:35
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное