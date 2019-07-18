Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жильяТАСС вчера в 06:24
"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение. Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
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Власти России выделят 14,1 млрд рублей для восстановления пострадавших от паводков районов Иркутской области
Иркутск Сегоднявчера в 06:45
Правительство РФ выделит 14 миллиардов рублей на строительство жилья для пострадавших в наводнении
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:48, Вашингтон
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