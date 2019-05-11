Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия вчера в 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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