Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия вчера в 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБКвчера в 06:32

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москвавчера в 05:57

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 06:02

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русскомвчера в 05:57

Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 05:46

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Serviceвчера в 05:43

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАССвчера в 06:09
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Наука

Покемонов распознает отдельная область мозга

Функцинальная МРТ выявила, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, отвечающая за узнавание покемонов.
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США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
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Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22
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Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
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Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

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В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

«Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
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Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме под Ростовом

В Ростовской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме погиб один человек.
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В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабль

Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
Обновлено вчера в 00:32
Общество

Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов.
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Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
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Железный трон из «Игры престолов» установили в метро

Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
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Общество

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ИА AmurMedia предлагает астропрогноз, составленный экспертами сервиса Astro7.ru.
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Вдова Олега Табакова «нашла» любовь на съемочной площадке

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Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными.
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Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
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Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator

В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
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