Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия вчера в 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Армия и оружие В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая» В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.

Музыка Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения» Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.

Общество Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса» Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.

Общество Екатеринбурженка победила на международном конкурсе талантов В столице Южной Корее, городе Сеуле, 10 мая состоялся финал 12-го международного конкурса талантов Miss SuperTalent of the world.

Авто Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.

Общество Сицилийский городок предлагает дома за один евро Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

Происшествия Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.

Энергетика Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов «На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Политика В Литве проходят президентские выборы В Литве сегодня проходят выборы президента республики.

Общество Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя В Астраханской области у села Никольское археологи исследовали захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.