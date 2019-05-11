Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия вчера в 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 05:46

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАССвчера в 06:09

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 06:02

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русскомвчера в 05:57

Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБКвчера в 06:32

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Serviceвчера в 05:43

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москвавчера в 05:57
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Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

Обновлено в 05:57
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество

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Происшествия

Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

Обновлено в 05:54
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

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Общество

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В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
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Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»

Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Общество

Екатеринбурженка победила на международном конкурсе талантов

В столице Южной Корее, городе Сеуле, 10 мая состоялся финал 12-го международного конкурса талантов Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Авто

Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования

Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
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Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
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Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Энергетика

Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти

Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
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Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
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Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%

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Общество

Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя

В Астраханской области у села Никольское археологи исследовали захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры.
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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Пропавший в Кемерове 10-летний мальчик найден

10-летний мальчик, пропавший накануне в кемеровском жилом районе Кедровка, найден.
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Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

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Хоккей

Россия — Австрия 1:0 (1-й перерыв)

Стартовое вбрасывание состоится в 13:15 мск. Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч чемпионата мира по хоккею с австрийцами.
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Культура

В Ингушетии снимут фильм к 250-летию единения региона с Россией

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