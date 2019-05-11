Экономика
Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия 06:39
Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.
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Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров
Rambler News Service05:43
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