Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия вчера в 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБКвчера в 06:32

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАССвчера в 06:09

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москвавчера в 05:57

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русскомвчера в 05:57

Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 05:46

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Serviceвчера в 05:43

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 06:02
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В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

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Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

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До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
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Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
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Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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