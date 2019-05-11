Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеИзвестия 06:39

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБК06:32

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАСС06:09

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Rambler News Service05:43

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Газета.Ru05:46

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РИА Новости06:02

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

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