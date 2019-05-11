Экономика

Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеРБК 06:32

Правительство России выделило 450 млн руб. на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Как следует из документа, средства на эти цели направят из резервного бюджета.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБК06:32

Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ru05:46

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новости06:02

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русском05:57

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАСС06:09

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Service05:43

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москва05:57
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