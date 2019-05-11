Экономика
Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в ЗабайкальеРБК 06:32
Правительство России выделило 450 млн руб. на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Как следует из документа, средства на эти цели направят из резервного бюджета.
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Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров
Rambler News Service05:43
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