Экономика
Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС вчера в 06:29
Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на обновление парка сельхозтехники
ФедералПрессвчера в 07:19
Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Rambler News Serviceвчера в 06:23
Правительство направило три млрд рублей на обновление сельхозтехники
Парламентская газетавчера в 06:16
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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