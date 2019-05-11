Экономика

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС вчера в 06:29

Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Деньги в поле

Российская газета15:49

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

ТАССвчера в 06:29

Кабмин РФ решил докапитализировать «Росагролизинг» на 3 млрд руб

ПРАЙМвчера в 07:50

Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на обновление парка сельхозтехники

ФедералПрессвчера в 07:19

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление сельхозтехники

News.ruвчера в 09:14

Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Rambler News Serviceвчера в 06:23

Правительство направило три млрд рублей на обновление сельхозтехники

Парламентская газетавчера в 06:16
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Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
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В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

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Экономика

Онлайн-заказы еды стали популярнее

Объем рынка онлайн-заказов и доставки еды в Китае в прошлом году достиг 441,5 миллиарда юаней (65,8 миллиарда долларов США), увеличившись на 112,5 процента в годовом выражении, согласно анализу интернет-данных поставщиком услуг Analysys.
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Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

Создать систему маркировки товаров правительство решило в конце 2017 г. Тогда же ее оператором Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которым и будет в течение месяца подписано соглашение.
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«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
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В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса.
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Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
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Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

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Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме

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