Экономика

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС вчера в 06:29

Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление сельхозтехники

News.ruвчера в 09:14

Правительство выделит 3 миллиарда на новую сельхозтехнику

Российская газетавчера в 08:15

Правительство направило три млрд рублей на обновление сельхозтехники

Парламентская газетавчера в 06:16

Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на обновление парка сельхозтехники

ФедералПрессвчера в 07:19

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

ТАССвчера в 06:29

Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Rambler News Serviceвчера в 06:23

Кабмин РФ решил докапитализировать «Росагролизинг» на 3 млрд руб

ПРАЙМвчера в 07:50
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«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Станцию метро «Садовая» в центре Петербурга открыли после проверки

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