Экономика

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС 06:29

Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление сельхозтехники

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