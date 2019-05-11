Экономика

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС вчера в 06:29

Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление сельхозтехники

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Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

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Правительство направило три млрд рублей на обновление сельхозтехники

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Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

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Стали известны темы переговоров Помпео в России

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