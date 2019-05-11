Экономика
Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехникиТАСС вчера в 06:29
Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
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Правительство выделило 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Rambler News Serviceвчера в 06:23
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ФедералПрессвчера в 07:19
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
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