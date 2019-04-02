Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний ВостокRT на русском 01:14
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Поддержат материально: правительство выделит 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты
Приморская газета30 марта в 01:17
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия
Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге
Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:33
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей
Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Общество
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva
Обновлено вчера в 09:29
Музыка
Мик Джаггер перенесет операцию на сердце
Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Общество
Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится
В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» вышел на учения в море после ремонта
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" после ремонта приступил к учениям на морских полигонах Черного моря, где проведет артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отработает действия по противовоздушной обороне.
Обновлено в 03:00
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Культура
В Большом театре на исторической сцене премьера балета «Зимняя сказка»
"Зимнюю сказку" Уилдон поставил в 2014 году для Королевского "Ковент-Гарден".
Обновлено в 01:11
Общество
В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет
Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Общество
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07