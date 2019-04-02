Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний ВостокRT на русском 01:14

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
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«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе
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RT на русском01:14

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Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

RT на русском01:14

Правительство РФ выделило 2,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток

Агентство Москва00:49

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток

Говорит Москва00:55

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток

ТАСС00:27

Кабмин РФ выделил 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты в ДФО

Российская газета01:07

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на субсидии на перелеты на Дальний Восток

Известия00:49

Поддержат материально: правительство выделит 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты

Приморская газета30 марта в 01:17
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Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
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Политика

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Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
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В Германии закрылась последняя норковая ферма

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