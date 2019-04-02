Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний ВостокRT на русском 01:14
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
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Правительство выделило 2,5 млрд рублей субсидий для полетов на Дальний Восток
Московский Комсомолец04:27
Поддержат материально: правительство выделит 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты
Приморская газета30 марта в 01:17
Замглавы Росрыболовства пожаловался на отсутствие правил перевозки рыбы с Дальнего Востока
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