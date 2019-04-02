Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний ВостокRT на русском 01:14
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделило 2,5 млрд рублей субсидий для полетов на Дальний Восток
Московский Комсомолец04:27
Поддержат материально: правительство выделит 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты
Приморская газета30 марта в 01:17
Замглавы Росрыболовства пожаловался на отсутствие правил перевозки рыбы с Дальнего Востока
Konkurent.ru29 марта в 18:14
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Здоровье
Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом
Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом.
Обновлено в 06:50
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва.
Обновлено в 07:46
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:18
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Дмитрий Медведев оценил работу пермской поликлиники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил сегодня Городскую клиническую поликлинику №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Кино
В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета
Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.
Обновлено в 13:43
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения
Без решения названных проблем вряд ли удастся достичь состояния международной безопасности, подчеркнул дипломат.
Обновлено в 13:07
Футбол
Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов
По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
Обновлено в 13:59
Политика
Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента
Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.
Обновлено в 13:41
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Представители США вновь пропустили совещание о лагере «Рукбан»
Представители США в очередной раз пропустили совещание по вопросу ликвидации лагеря «Рукбан».
Обновлено в 10:46
Футбол
Милан — Удинезе 1:0 (2-й тайм)
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы
Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Хоккей
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:06
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Наука
Популяция дельфинов исчезает из-за глобального потепления
Ученые заявляют, что с 2011 года после потепления в заливе Шарк популяция дельфинов начала исчезать.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Космос
ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов
Обновлено в 02:31