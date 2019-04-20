Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. БауманаРБК 03:26

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Происшествия По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.

Кино Составлен рейтинг самых неинтересных супергероев Мстителей "Представьте себе Железного человека, только без предыстории и юмора", - описали победителя антирейтинга в издании The Independent.

Происшествия CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Гаджеты Snapdragon 735 станет первой платформой Qualcomm с интегрированным модемом 5G Процессор Snapdragon 735 станет первой платформой компании Qualcomm с интегрированным модемом сетей 5G.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Политика Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Общество К 85-летию Воронежской области в Воронеже высадили рябиновую аллею Рябиновую аллею в честь 85-летия образования Воронежской области высадили в Воронеже на Петровской набережной.

Авто В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Футбол Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит» Максим Калиниченко дал прогноз на противостояние "Краснодара" и "Зенита". Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00.

Происшествия В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.

Происшествия Протестующие в Париже начали поджигать машины Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».