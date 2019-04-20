Экономика
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. БауманаРБК 03:26
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин направит около 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию общежитий МГТУ им. Баумана
Парламентская газета06:39
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