Экономика

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. БауманаРБК 03:26

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин направит около 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию общежитий МГТУ им. Баумана

Парламентская газета06:39

Правительство выделит почти 1,1 млрд рублей на реконструкцию общежитий МГТУ им. Баумана

Коммерсантъ05:31

Кабмин выделит около 1,1 млрд рублей на реконструкцию общежитий МГТУ им. Баумана

ТАСС03:05

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

РБК03:26

На строительство общежитий МГТУ им. Баумана выделят более миллиарда рублей

РИА Новости02:54
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