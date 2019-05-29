Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета 14:39

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

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