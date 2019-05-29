Финансы
Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета 14:39
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Армия и оружие
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Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
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Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро
Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
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«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
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Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
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Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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