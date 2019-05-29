Финансы
Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета 14:39
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Обновлено в 14:43
Космос
Загадки вселенских масштабов: топ-5 необъяснимых вещей из космоса
«Вечерняя Москва» сделала подборку необъяснимых явлений, обнаруженных на поверхности других планет.
Обновлено в 04:38
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика
Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб
В 2018 году в "Роскосмосе" выявлены нарушения примерно на 50 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Счетной палаты.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Короткое замыкание спровоцировало сильное задымление в международном скоростном поезде Петербург-Хельсинки, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора северной столицы.
Обновлено в 15:21
Транспорт
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде
Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Футбол
СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро
Защитник "Реала" Серхио Рамос хотел бы покинуть команду из-за финансовых проблем, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 15:30
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины
В Киеве на судоверфи судостроительного завода «Кузня на Рибальскому» загорелся корабль Военно-морских сил Украины.
Обновлено в 08:05
Футбол
Министр спорта Азербайжана: «Я не понимаю, почему Мхитарян отказался ехать в Баку»
Ещё за месяц до поединка стало известно, что армянский полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян отказался ехать в Азербайджан, что вызвало искренние удивление министра спорта страны Азада Рагимова.
Обновлено в 10:29
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Культура
Индийский YouTube-канал первым в истории набрал 100 млн подписчиков
YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.
Обновлено в 14:26
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Обновлено в 14:47
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад.
Обновлено в 15:31
Политика
Зеленский созывает СНБО Украины для обсуждения проблем угольной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для обсуждения проблем угольной отрасли после поездки во Львовскую область, где он встретился с родственниками горняков, погибших под завалами шахты "Лесная".
Обновлено в 13:57
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18