Финансы
Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета 14:39
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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KSLV-II — трехступенчатая ракета, которую планируют запустить в космос в 2021 году.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
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Замглавы Минобороны: ансамбли ВС используют современный репертуар для контакта с молодежью
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому
Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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