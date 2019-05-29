Экономика

Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в ГосдумуЭкономика и жизнь 03:25

Профицит снизится на 50,9 млрд руб. по сравнению с показателями, утверждёнными Федеральным законом № 459-ФЗ (1,932 трлн руб.), и составит 1,881 трлн руб. или 1,7% к ВВП.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кабмин повысил прогноз и по доходам бюджета, и по расходам

Интерфакс03:44

Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов

Государственная Дума РФвчера в 15:02

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Российская газетавчера в 14:39

В Госдуму внесен проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

Daily Stormвчера в 14:26

Кабмин внес в ГД проект об изменении параметров бюджета РФ на 2019 г с профицитом 1,7% ВВП

ПРАЙМвчера в 14:17

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАССвчера в 13:47

Правительство РФ планирует в 2019 году профицит бюджета около 2 трлн рублей

Красная веснавчера в 16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына

Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Происшествия

На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио

В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:44
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Ракетный удар Су-34 показали на видео

Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Политика

СМИ узнали об увеличении количества российских дипломатов в Лондоне

Количество дипломатов, работающих в посольстве России в Лондоне, увеличилось.
Обновлено в 04:42
Экономика

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Общество

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Утром в пятницу на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Энергетика

«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге

15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 04:32
Игры

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Кино

Юэль Киннаман вернётся к своей роли в новом «Отряде самоубийц»

Актёр Юэль Киннаман официально подтвердил, что вернётся к роли Рика Флэга в новом «Отряде самоубийц». Он подтвердил это у себя в Instargam.
Обновлено в 02:31
Здоровье

Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД

Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное