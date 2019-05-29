Экономика
Законопроект с поправками в бюджет 2019 года поступил в ГосдумуЭкономика и жизнь 03:25
Профицит снизится на 50,9 млрд руб. по сравнению с показателями, утверждёнными Федеральным законом № 459-ФЗ (1,932 трлн руб.), и составит 1,881 трлн руб. или 1,7% к ВВП.
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Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
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