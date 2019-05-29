Экономика

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:39

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в Госдуму

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Правительство РФ планирует в 2019 году профицит бюджета около 2 трлн рублей

Красная веснавчера в 16:52

Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов

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В Госдуму внесен проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

Daily Stormвчера в 14:26

Кабмин в 2019 г предложил направить еще 4 млрд руб на терминал «Утренний» «Новатэка»

ПРАЙМвчера в 15:52

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАССвчера в 13:47

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Российская газетавчера в 14:39
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МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
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Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт

СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте

В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.
Обновлено в 00:48
Политика

В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборы

Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.
Обновлено в 01:05
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Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

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Происшествия

Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье

Обновлено вчера в 10:45
Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Военный вертолет разбился на Украине

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Шоу-бизнес

Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж

Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено вчера в 09:23
Кино

РЕН ТВ завоевал восемь наград конкурса «МедиаБренд»

Телеканал РЕН ТВ взял сразу восемь призов ежегодной премии в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд».
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 05:06
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

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Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

Обновлено в 00:44
Происшествия

В Приморье двое детей утонули в реке

Купаясь в реке Спасовка в городе Спасск-Дальний, двое детей были унесены сильным течением и погибли.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в первом туре нового сезона в чемпионате Франции.
Обновлено в 00:32
Космос

Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено вчера в 14:57
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