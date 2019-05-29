Экономика

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:39

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Россия выделит Абхазии 133 млн рублей на борьбу с клопами

REGNUM01:21

Правительство РФ планирует в 2019 году профицит бюджета около 2 трлн рублей

Красная веснавчера в 16:52

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАССвчера в 13:47

В Госдуму внесен проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

Daily Stormвчера в 14:26

Кабмин в 2019 г предложил направить еще 4 млрд руб на терминал «Утренний» «Новатэка»

ПРАЙМвчера в 15:52

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Российская газетавчера в 14:39

Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов

Государственная Дума РФвчера в 15:02
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Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

В Москве обнаружили предметы из усадьбы князя Голицына

В правительстве Москвы сообщили, что в Южном Медведково археологи нашли предметы из усадьбы князя Голицына.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Энергетика

Total потребует компенсацию за «грязную» нефть из РФ

Total будет требовать компенсаций за поставки в апреле из России загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба", передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Обновлено в 01:34
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика

В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета

Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество

Похолодание и дефицит осадков: каким будет июнь в Татарстане

Июнь: от жары к заморозкам и дефициту дождей Пришедшая в Татарстан волна тепла сохранится и в первые дни июня.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Кино

«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDB

Обновлено в 00:42
Футбол

Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»

Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Авто

Работу завода General Motors в Шушарах могут не перезапустить

Обновлено в 00:27
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек

Обновлено вчера в 20:00
Авто

Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

План по призыву в Петербурге выполнен на 60%

Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном подвели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы

Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20
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