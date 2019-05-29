Экономика
Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:39
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Правительство РФ планирует в 2019 году профицит бюджета около 2 трлн рублей
Красная веснавчера в 16:52
Внесены поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
Государственная Дума РФвчера в 15:02
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Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
В Москве обнаружили предметы из усадьбы князя Голицына
В правительстве Москвы сообщили, что в Южном Медведково археологи нашли предметы из усадьбы князя Голицына.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Total потребует компенсацию за «грязную» нефть из РФ
Total будет требовать компенсаций за поставки в апреле из России загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба", передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета
Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество
Похолодание и дефицит осадков: каким будет июнь в Татарстане
Июнь: от жары к заморозкам и дефициту дождей Пришедшая в Татарстан волна тепла сохранится и в первые дни июня.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле
Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина
Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Авто
Работу завода General Motors в Шушарах могут не перезапустить
Обновлено в 00:27
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT
Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
План по призыву в Петербурге выполнен на 60%
Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном подвели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы
Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20