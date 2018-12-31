Политика
Кабмин увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Кабмин увеличил срок пребывания в России для жителей ДонбассаГазета.Ru08:42
Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбассе был увеличен до 180 суток с даты въезда. Как отмечается, речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в указанных областях.
Газета.Ru08:42
Оценить
74 человека отреагировали
с чего всё началось
Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".ТАСС08:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин призвал россиян к милосердию в новогоднем обращении
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам призвал граждан страны к милосердию, душевной щедрости и чуткости по отношению к тем, кто в ней нуждается.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Политика
Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Трамп похвалил себя за действия США в Сирии
Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.
Обновлено в 08:46
Политика
На Украине оценили стену на границе с Крымом
Обновлено в 11:55
Политика
WSJ: Элизабет Уоррен решила побороться за пост президента США
Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявила о создании исследовательского комитета для участия в президентских выборах 2020 года.
Обновлено в 09:23
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Британский посол в России Лори Бристоу поздравил россиян с Новым годом на русском языке.
Обновлено в 07:10
Политика
Ципрас пообещал, что 2019 год станет годом возрождения Греции
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что 2019 год станет годом возрождения страны и Греция никогда не вернется в "темные дни меморандумов с кредиторами и политики затягивания поясов".
Обновлено в 13:32
Политика
Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
ВМС Украины получат новые корабли и катера
Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские ВМС получат новые корабли и катера в 2019 году.
Обновлено в 10:46
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06