с чего всё началось

Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбассе был увеличен до 180 суток с даты въезда. Как отмечается, речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в указанных областях.

Кабмин увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса

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Политика Политика ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины получат новые корабли и катера Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские ВМС получат новые корабли и катера в 2019 году.