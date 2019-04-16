Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейскимТАСС 03:42
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
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В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
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«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
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