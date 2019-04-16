Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейскимТАСС 03:42

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

ТАСС03:42

В России проиндексировали на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Реальное время04:19

Кабмин проиндексирует страховые суммы и пособия военнослужащим

Российская газета03:59

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

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Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейским

Аргументы и Факты05:21

Правительство увеличило размер некоторых выплат военным и полицейским

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Об индексации в 2019 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств

Глас Народа03:25
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