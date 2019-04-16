Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейскимТАСС 03:42

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.

Происшествия За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.

Политика Совет Евросоюза подвел «Северный поток-2» под газовую директиву Совет Евросоюза утвердил изменения в газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод «Северный поток-2».

Политика В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5% Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.

Происшествия Во Франции пожар в соборе Парижской Богоматери Фото: Reuters Во Франции произошел пожар в одной из главных достопримечательностей страны.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Экономика Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Происшествия Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк» В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.

Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Экономика Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Шоу-бизнес Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».

Происшествия В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.