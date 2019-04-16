Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейскимТАСС 03:42
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО
Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Совет Евросоюза подвел «Северный поток-2» под газовую директиву
Совет Евросоюза утвердил изменения в газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 06:43
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Во Франции пожар в соборе Парижской Богоматери
Фото: Reuters Во Франции произошел пожар в одной из главных достопримечательностей страны.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Кино
Финальный сезон «Игры Престолов» бьет рекорды по просмотрам
15 апреля компания HBO выпустила первую серию восьмого сезона «Игры Престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Кино
Уральский режиссер Олег Ракович получил приз Moscow Shorts ISFF
Обновлено в 01:57
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00