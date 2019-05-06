Экономика
Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»ТАСС 06:26
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
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Кабмин утвердил правила компенсации малым предприятиям затрат на выпуск ценных бумаг
Парламентская газета07:54
Правительство России утвердило правила субсидирования затрат на выплату купонов по облигациям в рамках инвестиционных проектов по внедрению НДТ
Концессии и инфраструктурные инвестиции09:12
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Экономика
«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»
«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Свыше десяти московских ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрыва
Более десяти торговых центров эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.
Обновлено в 11:52
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Экономика
В Греции доходы от туризма достигли рекордного уровня
Обновлено в 09:37
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100
Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Сборная России примет футболистов Казахстана в Калининграде
Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде.
Обновлено в 11:19
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия
Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца
В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России
"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:51
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Взорвался химзавод в Пермском крае
Пермском крае взорвался цех на заводе "Азот" по производству аммиака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Авто
Lada Xray Cross показал на краш-тесте хороший результат
Вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross разбили на краш-тесте с 40-процентным фронтальным перекрытием.
Обновлено в 09:23
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Политика
Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:55
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Политика
Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко
Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 19:53