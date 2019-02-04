Экономика

Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходовРИА Новости 23:07

Правительство РФ утвердило проект концепции повышения эффективности бюджетных расходов на ближайшие шесть лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. "Утвердить прилагаемую Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах", - говорится в документе.
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Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

РИА Новости23:07

Утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах

Глас Народа22:46

Медведев одобрил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

Московский Комсомолец22:50

Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

ТАСС22:25

Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

Экономика сегодня22:58
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На выборах президента Сальвадора лидирует правоцентрист Найиб Букеле

Экс-руководитель администрации столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", по предварительным данным, лидирует на выборах президента страны.
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