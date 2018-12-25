Армия и оружие

Кабмин разрешил привлечь военных к пуску с космодрома Восточный
Парламентская газета
вчера в 06:44

Правительство России разрешило Минобороны привлечь военных для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя с двумя российскими и 26 иностранными спутниками. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Парламентская газетавчера в 06:44

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Об обеспечении запуска с космодрома Восточный космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6

Глас Народавчера в 22:47

Кабмин разрешил привлечь военных к пуску с космодрома Восточный

Парламентская газетавчера в 06:44

Правительство разрешило привлечь военных для обеспечения пуска с Восточного

РИА Новостивчера в 03:44
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Обновлено в 21:28
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В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено в 11:22
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В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
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Армия и оружие

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Общество

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Армия и оружие

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Обновлено в 22:20
Армия и оружие

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Армия и оружие

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Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

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Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org.
Обновлено в 21:54
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Обновлено в 13:45
Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
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Политика

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«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

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Политика

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Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
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Обновлено в 13:30
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Политика

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Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
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Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
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Президент США Дональд Трамп заявил репортерам в ходе визита в Ирак, что не будет торопиться с выбором кандидатуры нового главы Пентагона, сообщило агентство Блумберг.
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Экономика

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Обновлено в 11:54
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Глава Мосгорсуда: следователи разучились собирать доказательства

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подводя итоги рассмотрения районными судами дел с участием присяжных заявила о том, что новый формат слушаний указал на снижение качества работы следствия.
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Илон Маск продемонстрировал часть космического корабля SpaceX Starship

Аэрокосмическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX продолжает работу над подготовкой новой системы Big Falcon Rocket (BFR), состоящей из сверхтяжёлой ракеты и космического корабля, которую можно будет использовать для полётов на Луну и Марс.
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