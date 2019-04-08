Кабмин рассматривает еще одну меру для сдерживания цен на бензинНовые Известия вчера в 21:05

Российское правительство рассматривает отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, как еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин внутри страны.

Кабмин рассматривает еще одну меру для сдерживания цен на бензин

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