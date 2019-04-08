Энергетика
Кабмин рассматривает еще одну меру для сдерживания цен на бензинНовые Известия вчера в 21:05
Российское правительство рассматривает отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, как еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин внутри страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин: необходимо выбрать между отказом от вычета НДС нефтетрейдерам и лицензиями на экспорт
Коммерсантъвчера в 09:45
Правительство предложило не возвращать независимым трейдерам НДС при экспорте топлива
Ведомости07 апреля в 17:44
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В России наладят выпуск электрокара с внешностью Ford Mustang
Автомобиль получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле Ford Mustang 1967 года.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Политика
Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ
Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Китае десять человек попали под лавину
Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Суд арестовал главу крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В пятницу, 5 апреля, суд арестовал на два месяца Антона Самойлова — генерального директора АО «Вагонная ремонтная компания-2», крупнейшего подрядчика РЖД.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России
США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
Обновлено в 00:39
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Галина Боб кардинально сменила имидж
Галина Боб рассталась с рыжим цветом волос.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Екатеринбурге начали сносить завод ЖБИ ради жилой застройки
Территорию завода ЖБИ в Екатеринбурге начали готовить к жилой застройке.
Обновлено в 01:11
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42