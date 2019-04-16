Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейскимПарламентская газета 03:55
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
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Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 16:59
Единоборства
Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 19:56
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Стрельцы решат проблемы, Девам стоит быть серьезнее
Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания.
Обновлено в 11:36
Происшествия
ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов
Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США
В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Космос
Астрономы заглянули вглубь молекулярного облака
Астрономы впервые построили крупномасштабную карту распределения молекулярных облаков в крупной области звездообразования CTB 102, используя радиотелескопы.
Обновлено в 10:43
Политика
Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы
По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.
Обновлено в 19:42
Хоккей
Кучеров набрал первое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде 4-го матча серии Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс».
Обновлено в 19:34
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Росгвардия начнет охранять Керченский мост уже в этом году
С этого года Керченский мост начнет охранять специальная бригада Росгвардии, сообщил ТАСС первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
Обновлено в 06:24
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00