Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейскимПарламентская газета 03:55

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейским

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Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

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Правительство увеличило размер некоторых выплат военным и полицейским

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