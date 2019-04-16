Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейскимПарламентская газета 03:55
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
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