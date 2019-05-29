Экономика
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Авто
Pininfarina посвятила электрический гиперкар Леонардо да Винчи
Компания Pininfarina представила особую версию электрического гиперкара Battista, дебютировавшего в рамках выставки «Разум в движении», организованной Британской библиотекой.
Обновлено в 09:15
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Финансы
Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах
Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи.
Обновлено в 04:30
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Политика
Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду
Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 07:07
Транспорт
ГИБДД предложила серьезно увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД
Замглавы ГИБДД подчеркнул, с каждым годом число нарушений ПДД, которые фиксируют камеры, увеличивается на 10%.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Суд в Москве арестовал экс-главу Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд столицы арестовал экс-заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у западных границ России
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Происшествия
Подросток вышел из комы из-за дезодоранта
Обновлено в 09:04
Футбол
«Арсенал» проведет сборы в Австрии
Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля.
Обновлено в 07:49
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 16:22
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Экономика
Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28