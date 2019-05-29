Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.
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Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

РБК07:40

Кабмин одобрил законопроект о взимании акцизов с кальянов и электронных сигарет

Говорит Москва07:00

Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

ТАСС07:09

Правительство предложило распространить акцизы на электронные сигареты и кальяны

Дождь08:59

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30
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Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к 8,5 годам колонии

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Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
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Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
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Финансы

Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах

Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи.
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Общество

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Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Политика

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Замглавы ГИБДД подчеркнул, с каждым годом число нарушений ПДД, которые фиксируют камеры, увеличивается на 10%.
Обновлено вчера в 06:08
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Суд в Москве арестовал экс-главу Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд столицы арестовал экс-заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина.
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Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у западных границ России

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Происшествия

Подросток вышел из комы из-за дезодоранта

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Футбол

«Арсенал» проведет сборы в Австрии

Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля.
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Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
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Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

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Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

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Происшествия

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Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
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Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

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YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
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Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
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