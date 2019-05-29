Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Энергетика В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.

Гаджеты Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.

Политика Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Происшествия На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

Шоу-бизнес Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.

Политика СМИ Австрии назвали провокацией вызвавшее отставку правительства видео После обнародования видео Штрахе подал в отставку, в республике распалось коалиционное правительство, поста канцлера лишился Себастьян Курц, в стране назначены внеочередные выборы в парламент.

Происшествия Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.

Происшествия Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.

Политика Зеленский внес закон об импичменте в Раду Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.

Происшествия В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом» Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Общество Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесли в Госдуму Продлить «дачную амнистию», которая действовала до 1 марта 2019 года, предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Ожидавший пересадку печени ребенок упал с кровати и умер В московской больнице после падения с кровати умер девятимесячный ребенок.

Происшествия В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос 16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).