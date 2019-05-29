Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

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