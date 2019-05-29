Экономика
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.
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Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
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Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
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Здоровье
Глава Россельхознадзора опасается передела мясного рынка
Африканская чума свиней (АЧС) в Китае может вызвать передел всего мясного рынка, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 29 мая на прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.
Обновлено в 02:43
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
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Происшествия
Подросток вышел из комы благодаря дезодоранту
Обновлено в 03:33
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
ЖКХ
За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды
В Ленобласти на четыре котельные Всеволожска прекращена подача газа. Почти все населения города, в результате, осталось без горячей воды.
Обновлено в 04:04
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Футбол
Адвокат жены Глушакова отреагировал на попытки игрока искусственно снизить доход
Обновлено в 06:00
Гаджеты
В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Культура
Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке
Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году.
Обновлено в 07:23
Общество
Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Мужчина убил 11-месячного ребенка в Алтайском крае
Как пояснил руководитель Каменского МСО СУ СК по Алтайскому краю Александр Падалкин, ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14