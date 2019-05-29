Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальяновРоссийская газета 07:02

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.
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Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Российская газета07:02

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36

Кабмин одобрил законопроект о взимании акцизов с кальянов и электронных сигарет

Говорит Москва07:00

Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

ТАСС07:09

Кабмин определит, с каких электронных сигарет платить акциз

Бизнес.Рувчера в 03:21

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30
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Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Здоровье

Глава Россельхознадзора опасается передела мясного рынка

Африканская чума свиней (АЧС) в Китае может вызвать передел всего мясного рынка, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 29 мая на прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.
Обновлено в 02:43
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Подросток вышел из комы благодаря дезодоранту

Обновлено в 03:33
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Теннис

Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Обновлено в 06:32
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
ЖКХ

За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды

В Ленобласти на четыре котельные Всеволожска прекращена подача газа. Почти все населения города, в результате, осталось без горячей воды.
Обновлено в 04:04
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Футбол

Адвокат жены Глушакова отреагировал на попытки игрока искусственно снизить доход

Обновлено в 06:00
Гаджеты

В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Культура

Выставка современного искусства Индии пройдет в Третьяковке

Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году.
Обновлено в 07:23
Общество

Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике

Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Кино

Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы

Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Мужчина убил 11-месячного ребенка в Алтайском крае

Как пояснил руководитель Каменского МСО СУ СК по Алтайскому краю Александр Падалкин, ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Обновлено вчера в 13:57
Театры

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:38
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
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