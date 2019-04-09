Недвижимость
Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные домаNews.ru вчера в 19:37
Меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предложили в кабмине. В правительстве считают, что условия кредитования ИЖС должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счёт субсидирования процентной ставки.
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Общество
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
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Политика
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня
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Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
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Технологии
Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей
"Лаборатория Касперского" обнаружила черный рынок цифровых данных пользователей, включая платежные реквизиты, рассказал старший антивирусный эксперт компании Сергей Ложкин на Security Analyst Summit 2019.
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Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
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Происшествия
После морга детское питание нашли в больнице Югорска. Главврач все объяснил
Морг Югорска оказался не единственным помещением, где хранится просроченное детское питание.
Обновлено в 03:40
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
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Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными
"Можно сказать, что биткойны пока не завоевали популярность среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткойны невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткойны", - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:00