Экономика
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоПарламентская газета вчера в 04:50
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минтранс, Минэнерго и Минфин проведут мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а также при необходимости подготовят предложения по недопущению их существенного роста. Соответствующее решение Правительства России опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо
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