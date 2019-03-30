Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливоПарламентская газета 04:50

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минтранс, Минэнерго и Минфин проведут мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а также при необходимости подготовят предложения по недопущению их существенного роста. Соответствующее решение Правительства России опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

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