Экономика
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилетыМосква 24 вчера в 03:58
Кабмин РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину проанализировать динамику цен на авиабилеты и топливо, после чего составить план по недопущению их существенного роста. Документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ задумалось о сдерживании роста цен на авиабилеты и топливо
Говорит Москвавчера в 03:55
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Единоборства
Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений
После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али.
Обновлено в 04:46
Политика
Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Общество
Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля
Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Представлена новая модель мотоцикла компании Zero Motorcycles
Американская компания выпустила новый мотоцикл, получивший название SR / F. Фирма Zero Motorcycles представила свой новый байк SR / F, который, по словам представителей компании, является самой мощной моделью в линейке бренда.
Обновлено в 04:59
Футбол
Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизме
Обновлено в 05:19
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей в купальниках
Обновлено вчера в 05:39
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В Московском регионе завершилась акция «Час Земли»
Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она прошла уже в 13-й раз.
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский рассказал о «полезности» Саакашвили
Один из фаворитов президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах и заявил о полезности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Тринадцатилетнему Пете нужны деньги на импортный эндопротез
Петя Федоренков из Липецкой области мечтает сделать свой первый шаг без костылей и погонять в футбол, как до того рокового дня, когда он упал с велосипеда.
Обновлено в 03:12
Политика
Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Несколько сотен новых спортплощадок обустроят в Москве в 2019 году
Власти Москвы в течение лета планируют создать несколько сотен новых площадок для занятий спортом под открытым небом.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотят заполучить Ракитича
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Футбол
Иван Обляков: «„Уфа“ не заслужила такого места»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о финалистах Восточной и Западной конференции КХЛ, а также рассказал о своем бывшем футбольном клубе «Уфа».
Обновлено 29 марта в 03:26
Происшествия
Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии
В сообщении регионального МЧС указывается, что без воды остались 298 многоквартирных жилых домов, 146 частных домов, а также 22 социально-значимых объекта, в числе которых «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы, в которых постоянно находятся люди.
Обновлено вчера в 18:01