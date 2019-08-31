Экономика
Российская газетаКабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года. Такой пункт содержится в перечне решений, опубликованном в субботу на сайте кабмина.
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Правительство поручило подготовить проект плана развития конкуренции на 2021-2025 годы
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