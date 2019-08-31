Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года. Такой пункт содержится в перечне решений, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года

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